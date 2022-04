In arrivo tre cover speciali per Topolino

A partire da mercoledì 13 aprile, Topolino 3464, 3465 e 3466, presenta tre grandi storie firmate dai migliori autori italiani, e con l’occaisone si presenta con tre copertine speciali con effetti speciali, dei veri e propri artwork da collezione, che faranno felici tutti i lettori del settimanale.

La prima, in uscita mercoledì 13 aprile, ha come protagonista Amelia e le sue magie ed è impreziosita da speciali inchiostri luminosi e stampati in lucido su cartoncino opaco, che le conferiscono un look fluo.

Topolino 3465, invece, ospiterà in copertina l’urbano papero Paperazio con la sua armatura e il suo corredo valorizzati con un effetto metallico e riflettente. A completare il trittico, su Topolino 3466 del 27 aprile, la cover stampata su uno speciale cartoncino “martellato”, che darà all’immagine di Fantomius e di Dolly Paprika un tono decisamente artistico.

In occasione del Comicon 2022, la fiera annuale dedicata al fumetto e all’animazione di scena a Napoli dal 22 al 25 aprile, sarà possibile inoltre acquistare una particolarissima cover arricchita con un effetto soft touch (vellutata al tatto), con degli sbalzi (bombature in alcuni dettagli della cover) ed effetti lucido/opaco che vede Amelia intenta a cuocere una pizza…sul Vesuvio! Una copertina che entrerà negli annali delle più divertenti del settimanale, disponibile in loco al Comicon, sul sito Panini.it e in fumetteria.