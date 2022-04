Film e serie tv coreani: perché si parla di Corea-mania?

Dalla fine degli anni novanta, dopo il tramonto di quella che fu la Hong Kong New Wave, un’altra grande onda orientale iniziava a colpire le spiagge del nostro immaginario. Vi siete per caso scordati di Gangnam Style di Psy (attualmente 4,3 miliardi di visualizzazioni)? Quando quella canzone colpì YouTube come uno tsunami, molte persone rimasero sorprese nello scoprire quanto la musica e i K-Drama fossero popolari in America e nel resto del mondo. Quando la pandemia poi ha interrotto i viaggi internazionali e ha costretto tutti noi tra quattro mura, molti si sono affidati all’intrattenimento per esplorare il mondo oltre i confini delle loro case. E forse nessun paese ha brillato di più sotto i riflettori globali nell’ultimo anno e mezzo quanto la Corea del Sud.

Artisti K-pop come BTS e Blackpink sono diventati nomi familiari nel panorama musicale ma non solo, anche il cibo coreano ha vissuto una “nuova primavera”, non solo negli Stati Uniti, che sono diventati il ​​principale importatore di cibo coreano nel 2020, ma anche in Italia. Inoltre alcuni prodotti tipici come il mukbang e il caffè dalgona sono diventate delle vere e proprie distrazioni da quarantena. E mentre molti esaurivano i cataloghi streaming da guardare, alcuni si sono imbattuti in film e serie tv coreani e da allora ne sono rimasti affascinati.

Per chi non li conoscesse, tra le serie tv più gettonate hanno preso piede i K-drama che comprendono una vasta gamma di generi, dalla fantascienza al romanticismo all’horror e ai “pezzi d’epoca”. La maggior parte consiste in un numero limitato di episodi (spesso tra 16 e 24, anche se alcuni, in particolare i drammi storici e orientati alla famiglia, durano più di 50) e di solito vengono completati in una sola stagione, con alcune eccezioni degne di nota.

I K-drama sono generalmente noti per avere un alto valore di produzione, trame intense e spesso avvincenti e una recitazione di qualità che aiuta a costruire una connessione emotiva tra i personaggi e il pubblico. Tendono a essere adatti a fasce d’età molto giovani rispetto ai programmi TV occidentali (la nudità e il sesso sono praticamente inesistenti, ad esempio), rendendo i K-drama più appetibili per una gamma più ampia di fasce di età e paesi, specialmente quelli socialmente più conservatori.

Allo stesso tempo, la narrazione audace e abile con cui i K-drama affrontano questioni sociali, lotte personali e temi universali come la famiglia, l’amicizia e l’amore creano contenuti ponderati che risuonano con il pubblico oltre i confini geografici.

Per dirla chiaramente, i K-drama ci fanno sentire meno soli e spesso attingere con successo alle nostre esperienze ed emozioni condivise.

Sebbene i K-drama siano recentemente decollati negli Stati Uniti d in seguito in Italia, sono stati popolari in Asia per anni. In effetti, i K-drama sono stati a lungo uno dei fattori chiave dell’onda coreana, o Hallyu, un termine che si ritiene sia stato coniato per la prima volta dai giornalisti di Pechino negli anni ’90 per riferirsi alla crescente popolarità dei K-drama, K -pop e altre esportazioni culturali coreane.

La Korean Wave

Da allora, la Korean Wave si è rapidamente diffusa in tutti gli angoli del globo, ma è difficile individuare esattamente quando i K-drama hanno iniziato a prendere piede al di fuori della Corea del Sud. Alcune fonti indicano il successo del 1997 del dramma What Is Love? e la storia d’amore Star in My Heart (aka Wish Upon A Star) tra il pubblico cinese come punto di partenza di Hallyu.

I “semi” per la crescita di Hallyu furono piantati anche prima di allora. Secondo Jung-Bong Choi, un professore di studi cinematografici alla New York University, i dirigenti della rete coreana negli anni ’80 e ’90 facevano spesso viaggi d’affari in Giappone per trarre ispirazione dallo stile e dalla struttura dei drammi del paese, che “apronirono il formato della miniserie da 12 episodi” e includeva una vasta gamma di generi.

Il governo sudcoreano ha anche contribuito a gettare le basi per la fiorente Korean Wave sviluppando ulteriormente l’infrastruttura di trasmissione del paese e consentendo ai programmi di competere tra loro.

Nel 1993, quando la Corea del Sud elesse il suo primo presidente civile in oltre 30 anni, numerosi laureati e giovani professionisti coreani, sentendosi liberati dalla censura decennale sotto il governo militare, accettarono lavori nel settore culturale.

Mentre l’amministrazione del presidente Kim Young-Sam ha inaugurato una nuova era di globalizzazione, molti giovani sudcoreani si sono anche recati all’estero e hanno riportato ciò che avevano imparato contribuendo alla rinascita culturale del paese.

Mentre il Giappone ha iniziato a guardare sempre più verso l’interno mentre la sua economia peggiorava, la Corea del Sud ha adottato l’approccio opposto. Tutto questo ha coinciso con l’inizio dell’ascesa economica della Cina, che ha creato un’enorme domanda di contenuti della cultura pop, e la Corea del Sud era lì per fornirli. La Cina ha ritenuto che i programmi TV americani fossero incompatibili con i suoi valori e non voleva importare contenuti dal Giappone, il suo ex colonizzatore. Ma i contenuti coreani erano in sintonia con le aspirazioni sociali della Cina e questo si è rivelato un enorme vantaggio per l’industria dell’intrattenimento sudcoreana.

Anche il Giappone, a lungo considerato il “fornitore di cultura pop”, non era immune dalla mania del K-drama. Quando la storia d’amore strappalacrime Winter Sonata è andata in onda nel 2003, è diventato un successo immediato. Decine di donne giapponesi sono impazzite per l’attore coreano Bae Yong-Joon, che interpreta il protagonista maschile del dramma, soprannominandolo affettuosamente “Yonsama” (che significa “Principe Yong”).

Queste serie hanno anche contribuito a migliorare drasticamente l’immagine che molti cittadini giapponesi avevano della Corea e dei coreani e ha persino migliorato lo status sociale dei coreani in Giappone, che da tempo affrontano discriminazioni ed emarginazione nella società giapponese.

Prima le serie tv e poi l’avvento di Parasite

Il discorso che vede protagoniste le serie tv coreane conosciute come K-Drama è ancora molto lungo, tra quelle più importanti degli anni 2000, troviamo Autumn in My Heart, Princess Hours, My Girl, Coffee Prince e Full House, che hanno cementato la popolarità dei K-drama in tutta l’Asia, dal Kazakistan alla Thailandia, all’Indonesia e alle Filippine.

Un rapporto del 2011 del Korean Culture and Information Service osservava: “In molte città asiatiche, i K-drama sembrano influenzare gli stili di vita e il comportamento dei consumatori, il che testimonia il loro fascino culturale. Molti fan dspendono per condividere le scelte di moda degli eleganti personaggi immaginari e bramano la vita di città che vivono”. Così, il posto della Corea del Sud nello spirito del tempo culturale asiatico si è consolidato.

L’ondata di K-drama si è espansa molto rapidamente anche al di fuori dell’Asia, in particolare con il dramma storico del 2003 Jewel in the Palace, il primo K-drama a diventare un vero successo globale. La storia di una donna laboriosa che da umili origini diventa la prima donna medico durante la dinastia Joseon sembrava colpire il pubblico di tutto il mondo, molti dei quali hanno tracciato parallelismi tra il dramma e le lotte politiche del proprio paese e le nozioni di ruoli di genere. Il film alla fine è andato in onda in 91 paesi e ha visto gli ascolti raggiungere il 90% in Iran, dove ha suscitato un interesse nazionale per la lingua e la cultura coreana e ha aperto la strada al successo di altri K-drama storici nel paese, tra cui Queen Seondeok e Jumong.

La mancanza di violenza e sesso nei K-drama ha contribuito a diffondere la loro popolarità in altri paesi del Medio Oriente, tra cui Egitto, Turchia, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Qatar e Arabia Saudita.

Cambiando per un attimo la nostra rotta e spostandoci su uno dei film più conosciuti degli ultimi tempi, sappiamo che per molti, Parasite era Bong Joon-ho al suo meglio. In effetti, il film detiene persino una valutazione di Certified Fresh del 99% su Rotten Tomatoes, il che significa che il numero di critici a cui non è piaciuto il film può essere contato sulle dita. Tuttavia, questo non vuol dire che i precedenti capolavori di Bong fossero peggiori. Film come Okja, The Host e Snowpiercer hanno resistito alla prova del tempo e hanno consolidato il suo nome nel cinema molto prima di Parasite. Parasite era il suo miglior film in assoluto?

Parasite di Bong Joon-ho è un film praticamente perfetto a tutti i livelli. In apparenza, la sua esecuzione tecnica è così precisa e immacolata che è difficile notare il più grande risultato del film: la sceneggiatura. Per Bong, che ha scritto ogni singolo film della sua carriera, Parasite è essenzialmente il culmine di tutto ciò che ha imparato nel corso degli anni. Ma nelle sue oltre due ore, c’è un solo momento che esemplifica veramente il suo genio, una sequenza che trasforma Parasite in perfezione cinematografica.

Come tutte le grandi storie, Parasite ha un inizio, una parte centrale e una fine, ma non segue mai la solita struttura in tre atti che conosciamo. Invece, il film è molto simile a due film separati che sono uniti in uno. Il primo film parla delle due famiglie: i Kim poveri, che hanno in programma di infiltrarsi nei ricchi Parks fingendosi ciascuno un tutore, un autista e una governante.

Ma crea uno strano momento nella storia dopo circa 50 minuti, dopo che i Kim hanno rimosso tutti i dipendenti esistenti per occupare essenzialmente la casa. Improvvisamente, non c’è più conflitto per portare avanti il film e la storia si ferma letteralmente. Ma è la sequenza che collega la fine del primo film all’inaspettato secondo in cui Bong mette in scena il suo attacco.

Bong inizia la sequenza stabilendo visivamente il falso senso di successo dei Kim, avendo dedicato un’intera sequenza precedente per mostrare i Kim che stanno raccogliendo i frutti del loro piano. Ma lo fa in modo più efficace con una semplice immagine parallela che utilizza una finestra, un motivo di lusso introdotto in precedenza nel film. I Kim, che in precedenza erano stati sottoposti alle opinioni della vita ordinaria al di fuori del loro appartamento nel seminterrato, scoprono la privacy come una forma di lusso.

Eppure, nonostante tutto questo, il loro successo è solo sminuito dal loro dialogo, che sottolinea quanto siano lontani da esso.

Bong mantiene il dialogo coinvolgente fingendo tre momenti di tensione che gradualmente si accumulano nel tempo. Questi momenti sono conosciuti come battiti in un dialogo. Ogni battito interrompe e cambia organicamente il flusso e l’argomento della conversazione. Fino a quando sembra esplodere al terzo battito.

Non è un caso che questo campanello segna il punto medio esatto della sceneggiatura, apparendo a pagina 71 di un copione di 141 pagine. È un suono che indica la fine del primo film e quello che Bong definisce “il vero inizio del film”.

È un momento di brillante presagio dopo una serie di sequenze pacifiche. Il pubblico è consapevole che qualcosa sta per andare storto, semplicemente non è sicuro di cosa sia.

Ma tornando alla nostra analisi geografica, in America Latina, molti spettatori sono stati attratti dai K-drama in gran parte a causa delle loro scene emotivamente cariche e delle trame intricate, che hanno trovato simili alle loro telenovelas. Ha anche aiutato le emittenti sudcoreane a vendere alcuni dei loro migliori K-drama alle stazioni televisive latinoamericane. L’approccio deliberato delle emittenti coreane per promuovere i contenuti coreani in tutta l’America Latina ha dato i suoi frutti, poiché molti K-drama hanno avuto valutazioni degli spettatori più elevate rispetto alle telenovelas locali. Quando l’ex presidente sudcoreano Roh Moo-Hyun ha visitato il Messico nel 2005, un gruppo di fan locali di K-drama ha organizzato una manifestazione fuori dal suo hotel pregandolo di mandare in visita gli attori coreani Jang Dong-Gun e Ahn Jae-Wook.

È interessante notare che l’ondata di K-drama in America Latina è stata sostenuta anche dai dipendenti latini nei supermercati coreani negli Stati Uniti Quando negli anni ’80 sono sorte comunità di immigrati coreani in tutto il paese, i supermercati di proprietà coreana (come l’ormai onnipresente catena di alimentari H Mart) ha copiato i K-drama su nastri VHS (e successivamente su DVD) e li ha noleggiati ai clienti coreani, che cercavano contenuti familiari dal loro paese natale.

I valori di lealtà, devozione e sacrificio hanno colpito le corde del cuore dei non occidentali. Questo è il potere delle serie tv coreane.

Il ruolo di Netflix, Hulu e le altre piattaforme

I K-drama hanno iniziato a guadagnare slancio in Occidente a partire dal 2010 quando i rapporti di distribuzione sono stati intrapresi con Netflix e Hulu, che hanno permesso loro di raggiungere un pubblico ancora maggiore. Dopo che la Warner Bros., che aveva acquisito DramaFever, ha interrotto bruscamente il servizio nel 2018, Netflix ha iniziato a investire pesantemente in K-drama e ha presentato in anteprima la sua prima serie originale coreana, lo zombie K-drama Kingdom, nel 2019 che ha avuto un grande successo.

Poi è arrivato il 2020 e si è rivelato un anno fondamentale per i K-drama. Un portavoce di Netflix ha rivelato che la visualizzazione di contenuti coreani in tutta l’Asia è quadruplicata nel 2020 rispetto al 2019. In particolare, la commedia romantica di successo Crash Landing on You è rimasta nella top 10 in Giappone per ben 229 giorni ed è stata la sesta più vista su Netflix negli Stati Uniti dal 21 marzo al 27 marzo 2020. Il pubblico si è innamorato di It’s Okay to Not Be Okay, che è entrato nella top 10 di Netflix lo scorso anno in Canada, Australia, Nuova Zelanda, Nigeria e Russia. L’horror K-drama Sweet Home è stato visto da 22 milioni di abbonati nelle prime quattro settimane su Netflix ed è stato classificato al 3° posto sulla piattaforma negli Stati Uniti e nel mondo poco dopo la sua uscita. Nel 2014, la Korea Creative Content Agency (KOCCA) ha pubblicato uno studio stimando che circa 18 milioni di americani hanno guardato i K-drama.

Attualmente, i K-drama su Netflix sono doppiati e sottotitolati in oltre 30 lingue, tra cui inglese, tedesco, francese, svedese, hindi e portoghese. Apple TV+ e Disney+ stanno seguendo l’esempio, con la prima che ha aggiunto almeno due dei suoi K-drama originali, Dr. Brain e Pachinko, entro la fine dell’anno e quest’ultimo che collabora con i produttori locali per creare più contenuti coreani.

Poiché i K-drama continuano ad attrarre pubblico in lungo e in largo, la crescente globalizzazione avrà un impatto sul modo in cui saranno realizzati in futuro? La popolarità dei drammi polizieschi americani come CSI in Corea del Sud ha apparentemente portato a risultati simili, come Stranger e Voice, che sono stati entrambi enormi successi con il pubblico nazionale.

In un mondo in cui un numero crescente di spettatori guarda i K-drama, i loro gusti e le loro preferenze influenzano il tipo di contenuto realizzato. Stiamo anche iniziando a vedere più K-drama rinnovati per più stagioni, proprio come i programmi TV americani. Probabilmente possiamo aspettarci di vedere più di questi cambiamenti in futuro. Ma forse è l’impressionante capacità della cultura pop coreana di adattarsi ed essere plasmata da influenze esterne che le ha conferito la popolarità diffusa di cui gode oggi.

Sebbene ci siano molti fattori diversi che hanno contribuito all’ascesa della cultura pop coreana in tutto il mondo, un filo conduttore che attraversa tutte le sfaccettature dell’onda coreana è l’apertura della Corea del Sud all’apprendimento da altre culture, combinando con successo elementi dell’Oriente e Occidente per creare qualcosa di nuovo con un appeal di massa. Anche se i personaggi di un K-drama conversano in una lingua che non capisci, la produzione stessa è spesso abbastanza avvincente da convincerti a superare la “barriera dei sottotitoli alta un pollice”, come notoriamente citato dal regista coreano Bong Joon Ho. Inoltre, non fa male che ogni episodio finisca con un cliffhanger, lasciandoti a volerne vedere sempre di più.