Apple: primi chip a 3nm nel 2022 grazie a TSMC?

Sembra che Apple si troverà presto a utilizzare i chip a 3nm grazie a TSMC, come da poco emerso grazie alle pagine di DigiTimes e riportato da MacRumors. A quanto pare infatti, la compagnia dovrebbe essere pronta ad avviare la produzione dei dispositivi in questione nel corso della seconda metà dell’anno, il che sottolinea come Apple potrebbe già avere modo di sfruttare il tutto nel corso del 2023, garantendosi incrementi delle prestazioni davvero importanti.

Al momento, non ci sono ancora date precise, ma le informazioni sembrano arrivare proprio da una comunicazione ufficiale di TSMC, che dovrebbe avere modo di produrre 30,000-35,000 wafer usando il processo a 3nm. Stando a Nikkei Asia, come discusso lo scorso anno, il colosso si troverà a lanciare un iPad con un nuovo SoC di TSMC a 3nm nel corso del 2022, anche se c’è da dire che i tempi potrebbero non essere ancora maturi, visto che anche DigiTimes ha parlato di come la prima applicazione dovrebbe essere negli iPad, seppur non si sappia quando questa arriverà.

Si tratterebbe della seconda volta in cui Apple si trova a sfruttare le nuove feature per gli iPad e non per gli iPhone, come avvenuto per gli A14 Bionic nel corso del 2020, ed è quindi probabile che quanto anticipato non risulti errato. Per quel che riguarda i miglioramenti, rispetto ai 5nm dovrebbe essere presente un miglioramento che va dal 10 al 15% per le performance e dal 25 al 30% per i consumi.

Il nuovo processo dovrebbe permettere la realizzazione di CPU a 40 Core, e TSMC sembra già al lavoro per gli N3e, una versione addirittura migliorata che dovrebbe garantire quindi ulteriori passi in avanti. Non resta che aspettare ancora qualche mese per scoprire quali saranno i prossimi upgrade della compagnia ai propri processi.