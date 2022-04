Xiaomi 12 Ultra offrirà il supporto alla ricarica a 150 W?

Nonostante Xiaomi abbia già avuto modo di anticipare il fatto che nel giro di poco tempo vedremo gli Xiaomi 12 Ultra arrivare sul mercato, non ci sono ancora molti dettagli in merito ai dispositivi in questione. Ciò non significa però che manchino dei leak ad anticipare le loro potenzialità, e come infatti spiegato sulle pagine di Gizmochina, il noto leaker Digital Chat Station ha avuto modo di approfondire la questione, parlando di alcuni dettagli.

Stando a quel che sappiamo, proprio come i device della serie già usciti, il prossimo device utilizzerà il SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, il quale, oltre che ottime performance per quel che riguarda tutte le operazioni da effettuare, garantisce anche un supporto alla ricarica rapida davvero impressionante, che a quanto pare la compagnia ha avuto modo di sfruttare al meglio. Stando a quanto anticipato su Weibo da DCS infatti, la compagnia ha optato per una batteria con output fino a 150 W.

Grazie alla nuova piattaforma di Qualcomm, la ricarica rapida a 150 W sembrerebbe quindi possibile, il che creerebbe nel caso in cui il tutto venisse confermato un vero e proprio nuovo record per la compagnia. Si parla infatti di cifre davvero impressionanti e in grado di superare quelle di molti laptop, device che ovviamente hanno dei consumi e delle batterie nettamente più grandi rispetto a quanto si veda nel mondo degli smarthpone.

Al momento, non sappiamo quando i device verranno rilasciati, come anche le specifiche tecniche che questi avranno modo di presentare. Non resterà che all’effettivo attendere ancora qualche settimana, visto che i gioiellini come detto sembrano ormai vicini, al fine di scoprire non solo tutti i dettagli dei telefoni, ma anche i mercati di riferimenti per il loro lancio, sperando che l’Italia sia ovviamente fra questi.