The Northman, l'attesa nuova opera del regista di The Witch e The Lighthouse, Robert Eggers, arriva al cinema dal 21 Aprile.

L’attesa è ormai agli sgoccioli. Robert Eggers, amatissimo regista del genere horror che con i suoi The Witch e The Lighthouse ha letteralmente dato vita ad una nuova era per il grande cinema horror d’autore, sta per tornare in sala con la sua ultima opera, The Northman.

Impegnato in una ricerca minuziosa, viscerale ed esistenziale, Robert Eggers torna nuovamente ad esplorare il mito ed il folklore. Questa volta ci troviamo in terra scandinava e con una delle mitologie e spiritualità più ricche e stimolanti di sempre, la mitologia norrena.

Arricchito da un grande cast dove abbiamo come protagonista Alexander Skarsgard accompagnato da Nicole Kidman, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy, Claes Bang, Willem Dafoe, Ralph Ineson, Kate Dickie e Bjork; The Northman è una storia di sangue, vendetta e disperata ricerca di giustizia. Ambientato all’inizio del X secolo, vede come protagonista il giovane Amleth, figlio del re Horwendil (Ethan Hawke).

Alla brutale morte del padre, per mano dello zio Fjolnir, come nelle migliori opere shakespeariano, il ragazzo non potrà prendere il posto del re Horwendil. Il trono, infatti, verrà preso con la forza proprio da Fjolnir e con esso anche sua madre, la regina Gudrún (Nicole Kidman).

Scappato in mare per riuscire a sfuggire a morte certa, Amleth cresce da orfano e reietto senza terra, preparandosi fisicamente e mentalmente solo ad un grande e unico scopo: vendetta. Solo quando sarà veramente pronto, intraprenderà un epico viaggio di ritorno nelle sue terre natie. Lungo la strada troverà diverse figure, amiche e nemiche, tra cui Olga (Anya Taylor-Joy), giovanissima donna dalle particolari abilità e spiccato intelletto. Ed è proprio ad Olga che Amleth rivelarà la vera motivazione del suo viaggio, segnando così il proprio destino.

Di seguito potete vedere il trailer di The Northman:

Dopo l’incredibile The Witch e il suggestivo The Lighthouse, l’impazienza per il nuovo film di Eggers, si affetta col coltello. Il regista è uno dei nuovi autori seminali a cui il cinema horror d’autore fa riferimento. Eggers è capace di riportare sul grande schermo grandi storie del passato, dandone un gusto – metaforico e linguistico – tutto nuovo e attualmente, nonostante le ambientazioni più date.

Fin dal suo esordio, Eggers ci ha subito dimostrato un grande gusto estetico e narrativo per la mitologia, l’epica e il folklore, ma soprattutto per il simbolismo e la sperimentazione di genere a favore di un horror di stampo classico ma che sappia mostrare, ed inquietare lo spettatore, con qualcosa di sorprendentemente diverso e profondo.

Il regista statunitense riesce lì dove una volta il grande cinema horror era maestro: scivolare nelle viscere dello spettatore facendogli scorrere la paura, l’inquietudine e l’angoscia addosso, a tal punto da restare appiccata sulla pelle.

Il film non è solo quello che vediamo nell’attimo presente della visione stessa, ma è anche ciò che ci portiamo dietro una volta che le luci si sono accese e si esce dalla sala. È una sensazione che può durare ore, a volte giorni, altri volte rimane per sempre, ecco è lì che vediamo la differenza tra film e capolavori.

Gioca col genere e si avvale sempre di cast sorprendenti ed emozionanti. Anche in questo caso il lavoro su The Northman non sembra essere assolutamente da meno. Dopo appena tre film, potremmo già definirlo uno dei grandi maestri del panorama contemporaneo cinematografico di genere.

Quali saranno le prossime sorprese per il futuro? Speriamo di scoprirlo presto!

Intanto, vi ricordiamo che dal 21 Aprile The Northman sarà al cinema con Universal Pictures e Focus Features.