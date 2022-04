OnePlus: emerse le colorazioni dei prossimi dispositivi?

In attesa di scoprire le novità di OnePlus, con anche un evento fissato per la fine del mese, sono emerse le presunte colorazioni dei device in arrivo.

Siamo in attesa di scoprire quali saranno le novità che OnePlus avrà modo di rilasciare verso la fine del mese, quando avrà luogo il suo evento fissato per la giornata del 28 aprile 2022, con però un focus che dovrebbe riguardare l’India. Sappiamo che ci sarà modo di parlare di nuove Buds della compagnia e di prossimi telefoni che verranno lanciati sul mercato, fra cui a quanto pare saranno presenti anche i OnePlus 10R e Nord CE 2 Lite.

Stando a quanto ripreso da Gizmochina e spiegato dal tipster Yogesh Brar, il OnePlus 10R arriverà nelle colorazioni Arctic Glow, Verde e Nero Sierra, con invece il Nord CE 2 Lite che si presenterà con le colorazioni nera e Jade Fog. OnePlus ha da poco parlato in via ufficiale dei telefoni Ace, che in India dovrebbe prendere il nome di 10R, seppur non ci siano ancora dettagli in merito a dove i dispositivi in questione verranno rilasciati.

Per quel che riguarda le specifiche tecniche, si parla di uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e 120 Hz di refresh rate, assieme a un sensore per le impronte digitali, chip Dimensity 8100, batteria da 4.500mAh o 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 150W o 80 W. Dovrebbe essere presente una fotocamera da 16 MP nella parte frontale e di una 50 MP principale sul retro, accompagnata da una 8 MP ultrawide e da una 2 MP macro.

Per quel che riguarda i CE 2 Lite, avremo a quanto pare a che fare con uno schermo LCD FHD+ da 6,58 pollici con supporto ai 120 Hz di refresh rate, con una fotocamera da 16 MP nella parte frontale e un setup di 64 MP sul retro + 2 MP macro + 2 MP di profondità. Pare che sarà incluso all’interno il SoC Snapdragon 695 con 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, con una batteria da 5.000mAh che supporta la ricarica rapida a 33 W a chiudere il tutto.