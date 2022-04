Motorola Edge 30: spuntano le prime immagini leakate

Siamo ormai in attesa da tempo del reveal ufficiale degli smartphone Motorola Edge 30, ormai in lavorazione da tempo da parte del colosso della tecnologia Motorola, e a quanto pare, con la compagnia che sta per annunciare i device in questione svelando le varie novità presenti. Le pagine di 91Mobiles hanno infatti da poco avuto modo di approfondire la questione.

Nonostante non si parli nello specifico di novità ufficiali, c’è da dire che la fonte risulta particolarmente autorevole, anche se dovremo comunque attendere un annuncio ufficiale da parte della compagnia. I dispositivi dovrebbero offrire un display da 6,55 pollici pOLED con refresh rate di 144 Hz e risoluzione di 1080×2400, il SoC scelto che sarebbe invece lo Snapdragon 778G. Dopo che l’azienda ha introdotto sul mercato Moto G22 e G52, pare quindi che questo sarà il prossimo passo in avanti.

C’è da dire che gli Edge 30 Pro sono già stati rilasciati, con invece gli Edge 30 Ultra in arrivo, e che di conseguenza questa dovrebbe risultare la variante meno prestante della serie, pensata nello specifico per presentarsi a un budget basso per gli utenti.

Per quel che riguarda il SoC, questo offre la configurazione a 8 core formata da quattro A78 e quattro A55, con varie configurazioni di memoria che dovrebbero venire rese disponibili (da 6 o 8 GB di RAM) e (128 o 256 GB di RAM). Dovrebbe venire inserita una batteria da 4.020mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Parlando delle fotocamere, dovrebbe essere presente una primaria da 50 MP, accompagnata da una grandangolare da 50 MP e da una 2 MP con sensore di profondità, assieme a 32 MP dedicati ai selfie.

Sembra che potremo trovarci davanti a un annuncio ufficiale della compagnia entro la fine del mese, e non resterà quindi che aspettare novità in tal senso, sperando ovviamente che non ci voglia molto per la compagnia al fine di approfondire il brand.