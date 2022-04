Inclassificabili: il primo episodio del format Netflix con Dario Moccia e Simone Panetti

Su YouTube Netflix Italia ha pubblicato il primo episodio del format intitolato Inclassificabili, che ha come protagonisti Dario Moccia e Simone Panetti, alla prese in quest’occasione con una discussione dedicata ai superpoteri che tutti vorremmo avere.

Qui sotto trovate il video del primo episodio di Inclassificabili.

Questa è la descrizione del format offerta da Netflix:

In Inclassificabili Dario Moccia e Simone Panetti hanno l’arduo compito di ordinare una serie di scene (di serie!) attraverso delle classifiche tier list. Nel primo episodio si parla di superpoteri da avere per forza. Ce la faranno i Mocetty a trovare una quadra? Capiamo.

Questi sono i titoli che vengono presi in considerazione nel corso della puntata:The Witcher 1×01 Lucifer 1×01 Locke & Key 1×02-1×03 Demon Slayer 1×12 Fate: The Winx Saga 1×06 Stranger Things 1×07 The Umbrella Academy 1×02 Devilman Crybaby 1×01 Arcane 1×07 One Piece: Stampede

Si tratta già del secondo progetto di questo tipo che viene proposto sul canale YouTube della piattaforma streaming, che sta già portando avanti da un paio di episodi il podcast intitolato Prossimamente, che viene condotto da Chiara Galeazzi e Filippo Ferrari.