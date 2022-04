Google Pixel 7 e 7 Pro: fotocamere presentate dal nuovo leak?

Non è passato molto da quando i Pixel 6 e i Pixel 6 Pro sono arrivati sul mercato, e in attesa di ricevere aggiornamenti ufficiali per quel che riguarda gli eventuali Pixel 6a, neanche ancora confermati, arrivano le prime anticipazioni per quel che concerne Google Pixel 7 e 7 Pro.

Gli ultimi device arrivati hanno offerto un design completamente diverso, fra le varie novità, e ad accompagnare questo c’è stato anche un comparto fotocamere nuovo di zecca, formato da una 50 MP come principale e una 12 MP grandangolare nei modelli base, con una terza 48 MP per quel che riguarda la versione Pro.

Stando a Yogesh Brar, noto anche come OnLeaks, i Pixel 7 e 7 Pro offriranno lo stesso tipo di setup sul retro, con Google che ottimizzerà però i sensori con l’obiettivo di ottenere performance migliori.

C’è ovviamente da dire che non si tratta di informazioni ufficiali, e che servirà di sicuro aspettare molto prima di scoprire il reale destino dei nuovi dispositivi. Resta il fatto che con ogni probabilità Google avrà modo di fare chiarezza sul tutto nel corso dei prossimi mesi, e che le anticipazioni di OnLeaks in questo caso risultano particolarmente plausibili, considerando anche l’autorevolezza della fonte.