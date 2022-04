Adobe After Effects: arriva il supporto ufficiale agli Apple Silicon

Adobe After Effects si è aggiornato per supportare in via ufficiale gli Apple Silicon del colosso di Cupertino, i SoC proprietari che partono dagli M1.

Adobe ha avuto modo di annunciare in via ufficiale il supporto agli Apple Silicon per Adobe After Effects, come avviene per moltissimi programmi che si aggiornano con l’obiettivo di supportare i dispositivi del colosso di Cupertino.

Gli M1 base e tutti i device successivi della serie hanno infatti modo di funzionare solo sui processori Intel dei dispositivi della compagnia, e richiedono un nuovo upgrade per funzionare correttamente senza che sia necessaria l’emulazione. Questa crea infatti dei problemi per quel che concerne le performance, diminuendone all’effettivo l’efficacia.

Stando a quanto dichiarato da parte di Adobe, l’obiettivo è quello di rendere più facile ai designer lavorare con il programma, con questo aggiornamento che fa parte di un pacchetto di supporto migliore per tutti i dispositivi in circolazione.

Ovviamente, il programma richiede molta potenza di calcolo, e funzionare al massimo delle sue feature nei dispositivi del colosso di Cupertino ha delle applicazioni per ambienti lavorativi particolarmente di rilievo. Di sicuro anche i nuovi chip della compagnia avranno in futuro modo di migliorare la situazione, come approfondito nel corso degli scorsi mesi da parte del noto insider Mark Gurman, che continua a parlare di una presentazione vicina.