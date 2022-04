The Fall of the House of Usher: Frank Langella licenziato per molestie

Frank Langella è stato licenziato dalla produzione di The Fall of the House of Usher a causa di comportamenti inappropriati e molestie sul set.

Il progetto Netflix intitolato The Fall of the House of Usher non avrà più tra i suoi protagonisti l’interprete Frank Langella, e questo a causa delle accuse di molestie e comportamenti inappropriati dell’attore sul set della produzione.

Secondo quanto riferito da alcune fonti sembra che Frank Langella abbia avuto dei comportamenti inappropriati nei confronti di una delle protagoniste di The Fall of the House of Usher, in particolare utilizzando dei commenti che sono stati considerati come inaccettabili e molesti.

Per questo motivo è stato deciso di fare un recast del ruolo di Roderick Usher, la parte che prima era dello stesso Frank Langella. Le scene che vedono coinvolto il suo personaggio non verranno girate fino a quando non sarà trovato un altro interprete.

La serie di Mike Flanagan è dedicata ad Edgar Allan Poe, sarà composta da otto episodi, e si baserà su alcune storie del popolare scrittore. Il titolo trae spunto da un racconto di Poe. Il telefilm non dovrebbe dare origine ad una serie di stagioni, ma, così come per altri lavori di Flanagan, si dovrebbe esaurire in un’unica stagione.