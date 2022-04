PlayerZ: una clip esclusiva dalla serie TV sui gamer disponibile sul canale Got Game

Got Game è il primo canale dedicato ai gamer, e PlayerZ è la serie TV che s’ispira a questo mondo e che prova a raccontarlo. Vi proponiamo qui di seguito una clip esclusiva di PlayerZ, progetto composto da dieci episodi da cinque minuti l’uno, in onda dal 10 aprile su Got Me, disponibile su Rakuten TV (canale 174), Samsung TV Plus (canale 4128), lke TV LG (canale 293), su Pluto Tv e presto su Xiaomi.

Guarda la clip di PlayerZ in esclusiva per Lega Nerd:

Questa è la sinossi di PlayerZ:

Marco (17 anni) e Ludovico (21 anni) sono vicini di casa. Non potrebbero essere più diversi eppure trovano terreno comune nei videogame, la loro vera passione. Decidono quindi di allestire una gaming room nella mansarda dei genitori di Marco, con l’obiettivo di aprire un canale Twitch e diventare streamers professionisti. Il debutto social viene continuamente posticipato, in attesa del giorno perfetto, che però sembra non arrivare mai… Tutte le vicende presentate si svolgono mentre i nostri giocano ai videogiochi. Il gaming e il fulcro attorno al quale ruotano le loro vite. I nostri protagonisti mentre giocano parlano, mangiano, ‘studiano’, interagiscono con altre persone, riflettono sui macro temi della vita (a modo loro), si insultano, litigano, si confidano. Tutto parte dal gioco, e tutto torna sempre lì, al gioco.

Questa, invece, è una descrizione di Got Me, il primo canale italiano dedicato ai gamer:

Il futuro dell’intrattenimento prende forma grazie a contenuti dedicati al gaming in onda 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Got Game offre la più completa game experience per tv e dispositivi digitali di nuova generazione con un occhio speciale ai talenti italiani. Un canale verticale che soddisferà i più esigenti fan del gaming. Ed è completamente gratuito. Centinaia di ore di contenuti tra programmi su videogiochi, anime, gamer, prodotti tecnologici e approfondimenti sui più importanti protagonisti del settore. Produzioni originali condotte da esperti e-gamer e cosplayer. L’offerta si arricchirà con feed live dei più famosi tornei di eSport, live streaming con i migliori gamer e influencer italiani e ampia copertura delle principali vetrine mondiali dedicate ai gamer.

Luca Rochira di Got Game ha dichiarato sul progetto:

PlayerZ è la prima produzione originale di Got Game. Teniamo tanto a questo progetto perché restituisce in pieno il senso della nostra operazione e cioè lanciare il primo canale televisivo italiano dedicato ai gamer. Siamo molto contenti del risultato e crediamo che questa sketch comedy possa piacere non solo ai gamer più accaniti ma anche ad un pubblico più vasto e generalista. Il format è pensato per intrattenere e, allo stesso tempo, per offrire spazi di visibilità a eventuali partner commerciali con cui prevediamo di realizzare le nuove stagioni della serie. Ci tengo a ringraziare i due autori/registi (Matteo Branciamore & Giorgio Croce Nanni), gli attori e tutto il cast tecnico per l’entusiasmo, la professionalità e la creatività con cui hanno sviluppato e realizzato il programma. PleyerZ è solo il primo di una lunga serie di produzioni originali che abbiamo in cantiere per Got Game, che riguarderanno il mondo del gaming (NdA: ma anche i mondi affini degli e-sport, del cosplay, della musica e delle anime…) e che spazieranno dal reality al quiz show, dalla sit com al documentario e al magazine.