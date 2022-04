Crimes of the Future: il teaser del film di David Cronenberg

Crimes of the Future è il nuovo film di David Cronenberg che verrà presentato in anteprima al Festival di Cannes. Ecco teaser trailer e poster.

Arriverà direttamente al Festival di Cannes 2022 in gara il nuovo film di David Cronenberg intitolato Crimes of the Future, e da poco sono stati diffusi il teaser trailer ed il poster del lungometraggio che avrà come protagonista Viggo Mortensen. L’uscita cinematografica è prevista per giugno.

Ecco il teaser trailer.

Mentre questo è il poster del film.

Al centro della storia ci sarà un mondo in cui la specie umana si è adattata ad un ambiente sintetico, ed in cui sono in corso nuove mutazioni e trasformazioni. I protagonisti della storia sono Caprice (Léa Seydoux), e Saul Tenser (Viggo Mortensen), quest’ultimo è un celebre artista performer, che mostra al pubblico i mutamenti dei propri organi. Timlin (Kristen Stewart) è un’investigatrice del National Organ Registry, che in maniera ossessiva tende a tracciare i loro movimenti, e sarà in quel momento che un gruppo misterioso si rivelerà…la loro missione è quella di utilizzare la popolarità di Saul per rivelare la prossima fase dell’evoluzione umana.

Il cast del film comprende anche Kristen Stewart, che reciterà al fianco di Tanaya Beatty (“Yellowstone”) e Nadia Litz (“Big Muddy”), e con Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Lihi Kornowski, Yorgos Karamichos e Yorgos Pirpassopoulos.