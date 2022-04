Cannes 2022: ecco tutti i titoli in proiezione al Festival

Per il Festival di Cannes 2022 è stata da poco rivelata la lista dei film e dei progetti che saranno presentati durante la manifestazione, che si svolgerà tra il 17 ed il 28 maggio. Per quanto riguarda i progetti italiani spicca la presenza del nostro Marco Bellocchio con la serie TV Esterno Notte, e ci saranno anche Valeria Bruni Tedeschi con Les Amandiers, e Mario Martone con Nostalgia che gareggeranno per la Palma d’Oro. Mentre si sapeva già delle anteprime mondiali di Top Gun: Maverick e di Elvis. Presente anche David Cronenberg con Crimes Of The Future.

Qui sotto trovate la lista completa di tutti i film ed i progetti che fanno parte della lista del Festival di Cannes 2022:

IN COMPETIZIONE

Les Amandiers, dir: Valeria Bruni Tedeschi

Holy Spider, dir: Ali Abbasi

Crimes Of The Future, dir: David Cronenberg

Stars At Noon, dir: Claire Denis

Frère Et Soeur, dir: Arnaud Desplechin

Tori And Lokita, dirs: Jean-Pierre and Luc Dardenne

Armageddon Time, dir: James Gray

Close, dir: Lukas Dhont

Broker, dir: Hirokazu Kore-eda

RMN, dir: Cristian Mungiu

Triangle Of Sadness, dir: Ruben Ostlund

Showing Up, dir: Kelly Reichardt

Decision To Leave, dir: Park Chan-wook

Nostalgia, dir: Mario Martone

Tchaikovski’s Wife, dir: Kirill Serebrennikov

Boy From Heaven, dir: Tarik Saleh

Leila’s Brothers, dir: Saeed Roustaee

Eo, dir: Jerzy Skolimowski

UN CERTAIN REGARD

Les Pires, dirs: Lisa Akoka, Romane Gueret

Burning Days, dir: Emin Alper

Metronom, dir: Alexandru Belc

All The People I’ll Never Be, dir: Davy Chou

Sick Of Myself, dir: Kristoffer Borgli

Domingo And The Mist, dir: Ariel Escalante Meza

Plan 75, dir: Hayakawa Chie

Beast, dirs: Riley Keough, Gina Gammell

Corsage, dir: Marie Kreutzer

Butterfly Vision, dir: Maksim Nakonechnyi

CANNES PREMIERE

Nos Frangins, dir: Rachid Bouchareb

Nightfall, dir: Marco Bellocchio

Dodo, dir: Panos H Koutras

Irma Vep (series), dir: Olivier Assayas

FUORI COMPETIZIONE

Top Gun: Maverick, dir: Joseph Kosinski

Elvis, dir: Baz Luhrmann

Novembre, dir: Cédric Jimenez

Three Thousand Years Of Longing, dir: George Miller

Mascarade, dir: Nicolas Bedos

PROIEZIONI DI MEZZANOTTE

Hunt, dir: Lee Jung-Jae

Moonage Daydream, dir: Brett Morgen

Fumer Fait Tousser, dir: Quentin Dupieux

PROIEZIONI SPECIALI

All That Breathes, dir: Shaunak Sen

The Natural History Of Destruction, dir: Sergei Loznitsa

Jerry Lee Lewis: Trouble In Mind, dir: Ethan Coen