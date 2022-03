Elvis: il film biopic avrà la sua premiere a Cannes 2022

Here: Tom Hanks, Robert Zemeckis ed Eric Roth di nuovo insieme in un film dopo Forrest Gump

Here: Tom Hanks, Robert Zemeckis ed Eric Roth di nuovo insieme in un film dopo Forrest Gump

Parigi, tutto in una notte: trailer del film con Valeria Bruni Tedeschi

Parigi, tutto in una notte: trailer del film con Valeria Bruni Tedeschi