WhatsApp: le community si mostrano ancora in foto

Una foto arrivata grazie alle pagine di WABetaInfo ha mostrato ancora una volta il look delle community della piattaforma, non ancora arrivate ufficialmente.

Si parla ormai da molteplici mesi delle community di WhatsApp, una novità particolarmente attesa che in realtà sembra per fortuna sempre più vicina, nonostante questa non sia ancora stata annunciata in via ufficiale da parte della compagnia. L’app di messaggistica sarebbe pronta ad aggiornarsi con questa funzionalità entro non troppo tempo secondo quanto mostrato sulle pagine di WABetaInfo, particolarmente note per quel che riguarda l’app di messaggistica in questione.

A quanto pare il tutto, come anticipano le ulteriori novità arrivare prima dell’annuncio, somiglierà a quanto fanno Slack e Discord attraverso i server, con vari gruppi che verranno catalogati in un unica comunità per rendere la fruizione del tutto più facile per gli utenti. Si parla quindi di spazi dedicati che verranno inclusi in una scheda dedicata posta sulla sinistra rispetto alle altre, la quale permetterà di accedere a vari gruppi ordinati in un singolo spazio.

La nuova foto di WABetaInfo, come spiegato sulle pagine di Android Authority, mostra più nello specifico il look che la funzionalità in questione avrà sull’app di messaggistica, almeno per quel che riguarda il territorio di Android. Sarà presente infatti una scritta che fa chiarezza sul fatto che tutte le community create saranno inserite nello spazio dedicato, assieme all’icona per accedere al tutto appena citata. C’è da dire che la novità non risulta ancora disponibile per gli utenti, e che infatti servirà attendere ancora che la compagnia abbia modo di lavorare al tutto per renderlo disponibile sull’app di messaggistica.

In attesa di scoprire maggiori novità su come il tutto si evolverà, quando i test verranno portati avanti e la novità resa stabile e pronta a giungere nella versione definitiva dell’applicazione, non resta quindi che aspettare un annuncio ufficiale da parte della compagnia, che di sicuro sarà pronta a parlare del tutto nel giro di non troppo tempo.