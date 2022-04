Nosferatu: Robert Eggers vorrebbe Willem Dafoe come protagonista

Robert Eggers vorrebbe Willem Dafoe come protagonista di Nosferatu. Ecco le parole del regista riguardo a questa possibilità.

13—Apr—2022 / 9:30 AM

Il The New Yorker ha rivelato che Harry Styles doveva essere il protagonista di Nosferatu, ma l’attore/cantante ha abbandonato il progetto di Robert Eggers, che per portare sullo schermo il mostruoso character starebbe pensando a Willem Dafoe.

Ecco cosa ha detto Robert Eggers a Film:

Nosferatu è un film incredibile, una storia molto importante per me. Se Nosferatu si riuscirà a fare Willem ci starà benissimo, perché adoro lavorare con lui. Però chissà, magari vorrebbe interpretare Ellen.

Ricordiamo che in qualche modo Willem Dafoe ha già interpretato Nosferatu, considerando che ha vestito i panni del Conte Orlok/Max Schreck nel film del 2000 intitolato L’Ombra del Vampiro. In quella versione cinematografica si raccontava dell’ipotesi che vedeva l’attore Max Schreck essere un vero vampiro al servizio del regista Murnau.

L’altra protagonista del lungometraggio sarà l’attrice Anya Taylor-Joy. Ricordiamo che Nosferatu è il capolavoro cinematografico realizzato da Friedrich Wilhelm Murnau nel 1922. Si tratterebbe di un adattamento del Dracula di Bram Stoker, anche se l’ambientazione, il nome e lo stile del protagonista sono abbastanza diversi.

Nosferatu ha già avuto un remake, quello di Werner Herzog, che nel 1979 realizzò Nosferatu, il principe della Notte, con Klaus Kinski nei panni del protagonista.