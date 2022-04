Naruto: uno youtuber spiega come ha fatto a togliere 115 ore di filler dalla serie animata

Lo youtuber Oceaniz ha realizzato un video in cui ha spiegato come poter vedere Naruto togliendo ben 115 ore di filler dalla serie anime.

Togliere 115 ore di filler dalla serie anime su Naruto con l’obiettivo di riuscire a farlo vedere alla propria ragazza: è ciò che ha fatto lo youtuber Oceaniz, spiegandolo in un video che è stato ripreso sul web, e che ha fatto scattare l’interesse degli appassionati.

Qui sotto trovate il video.

In circa mezz’ora di filmato Oceaniz spiega che serie come Naruto, One Piece o Bleach contengono tantissimi filler, ovvero (per chi non conoscesse il significato del termine) dei riempitivi che non tolgono e né aggiungono nulla alla storia di base.

Secondo Oceaniz esistono episodi interi che sarebbero dei riempitivi, contenenti 10 minuti di flashback, centinaia di scene dedicate solo alle reazioni dei personaggi. Alcune scene flashback, secondo lo youtuber, verrebbero riproposte per 20 volte con solo pochissimi momenti fatti per introdurre delle nuove informazioni.

Perciò Oceaniz ha creato una vera e propria guida dedicata a come riprogrammare la struttura della serie animata di Naruto in maniera tale da renderla molto più snella, ripulendola dai tanti riempitivi.

Per gli appassionati della serie animata possiamo ricordare che il catalogo Prime Video si arricchirà da maggio con la saga di Naruto, in arrivo col doppiaggio storico e senza censure.