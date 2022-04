Il firmware dei DualSense potrà essere aggiornato anche su PC e Mac

Fino a oggi è stato possibile aggiornare i DualSense di PlayStation 5 semplicemente connettendo i controller alla console e seguendo le relative procedure, ma come confermato di recente la situazione sta per cambiare. Un utente di ResetEra è infatti riuscito a risalire a un documento di Sony inizialmente pubblicato in rete e poi rimosso, parlando di come nei piani della compagnia ci sia anche un miglioramento del supporto all’aggiornamento del firmware, che avrà in futuro modo di avvenire anche grazie a PC e Mac.

Si parla infatti di un vero e proprio programma che avrà modo di aggiornare i DualSense e le loro funzionalità con i classici update che la compagnia continua a rilasciare anche per i suoi gioiellini in questione dopo il debutto della console di nuova generazione a novembre di due anni fa. Nel corso del tempo, con singoli miglioramenti e grossi cambiamenti, le funzionalità dei controller hanno già avuto modo di espandersi molto, e non tenerli aggiornati è di sicuro un peccato da evitare.

Il colosso avrebbe quindi intenzione di soddisfare anche gli utenti che hanno acquistato un DualSense esclusivamente – o quasi – per giocarci su PC, considerando che tutte le sue feature risultano disponibili e implementabili dagli sviluppatori anche all’infuori dell’ecosistema PlayStation, con vari titoli che supportano già quanto inserito e permettono quindi di divertirsi al meglio usando i controller in questione per vivere varie esperienze.

Fra feedback adattivo, grilletti attici e una fedeltà audio davvero interessante, con anche un microfono integrato, i DualSense hanno già avuto modo di conquistare il cuore di moltissimi giocatori, anche per chi non ha ancora avuto modo di acquistare PlayStation 5. Di sicuro Sony continuerà a supportare i pad migliorandoli di volta in volta ancora per molto, e la comodità di poterli aggiornare attraverso una comoda app per PC dedicata non è di sicuro da scartare, ma potrebbe anzi risultare molto utile.