I Fitbit potranno misurare la frequenza cardiaca, anche in background

Un post ufficiale sul blog di Google ha fatto chiarezza in merito alle novità per quel che riguarda un nuovo algoritmo utile per i dispositivi Fitbit.

Grazie alla Food and Drug Administration, il brand di Fitbit è pronto a offrire una feature davvero importante per i propri dispositivi. Parliamo nello specifico del tracciamento in background della frequenza cardiaca, il quale risulta particolarmente importante per tutti gli utenti che indossano uno dei dispositivi targati Fitbit, viste le possibilità a cui questa novità apre.

Che ci si trovi a dormire o si utilizzi il device durante il giorno, un tracciamento cardiaco di questo tipo permette di rilevare la fibrillazione atriale (che aumenta il rischio di ictus), come anche dei ritmi cardiaci sbalzati rispetto a quanto dovrebbe avvenire.

Il blog ufficiale di Google, che ora possiede il brand di Fitbit, ha parlato dell’algoritmo che permette il rilevamento di eventuali problemi grazie alla misurazione prolungata, e che ha modo di fornire anche delle specifiche notifiche (ovviamente a discrezione degli utenti) nel caso in cui qualcosa stia andando storto.

Come spiegato dalla compagnia, oltre 35 milioni di persone in tutto il mondo si trovano ad avere a che fare con la fibrillazione atriale, e di conseguenza è possibile che il meccanismo abbia modo di aiutare moltissimi individui a riconoscere la problematica nel caso in cui ne siano affetti, seppur il tutto arriverà all’inizio solamente negli Stati Uniti.