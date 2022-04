Google Pixel: problemi con i suoni dal nuovo aggiornamento

Nonostante un lancio indubbiamente di successo, i nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro si sono trovati a dover fronteggiare diversi bug. Questi sono emersi nel corso dei mesi che hanno seguito il rilascio, e ora che i dispositivi sono arrivati anche nel nostro paese non mancano ulteriori lamentele in tal senso. Siamo ancora una volta in una situazione simile, con però dei problemi che risultano particolarmente buffi, visto che vengono cambiati i suoni dei dispositivi in questione.

Dopo l’aggiornamento dei telefoni arrivati ad aprile, come spiegato sulle pagine di Android Authority, i dispositivi hanno perso in alcuni casi delle sveglie e i suoni delle notifiche, senza che alcun tipo di avviso sia arrivato per fare chiarezza sulla situazione. Il problema sta a quanto pare riguardando anche alcuni possessori di Pixel 5, come emerso dalle molteplici segnalazioni arrivate in rete nel corso delle ultime ore.

Sulla piattaforma di Reddit stanno quindi emergendo tutti i problemi legati ai suoni di sistema, come anche ulteriori che si presentano senza alcun tipo di avviso in maniera che sembrano quasi casuale, e non possono essere neanche selezionati e gestiti dagli utenti. Le pagine di 9to5Goole hanno approfondito la questione parlando di come anche il proprio dispositivo abbia avuto problemi di questo tipo.

Sembra però per fortuna che per gli utenti che hanno perso le loro sveglie sia comunque possibile accedere al menu dedicato per impostarle nuovamente, e che una volta effettuata l’operazione manuale il bug non ritorni a rimuoverle ancora una volta. Di sicuro, viste le molteplici segnalazioni, la compagnia abbia modo in breve tempo di mettere una pezza al problema sistemandolo una volta per tutte, e ripristinando la situazione attraverso un nuovo aggiornamento correttivo pronto a evitare i problemi che stanno avvenendo negli ultimi Pixel usciti.