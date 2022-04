The Northman ottiene l’89% di approvazione su Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes ha stabilito per The Northman un punteggio dell'89% per quanto riguarda il parere della critica.

The Northman, dopo aver conquistato la critica, ha ottenuto anche un largo consenso su Rotten Tomatoes, considerando che l’aggregatore di recensioni ha stabilito l’89% di approvazione sull’aggregatore di recensioni, proprio da parte dei giornalisti.

Il giudizio complessivo sul film recita:

Una meraviglia di storia di vendetta sanguinosa capace di togliere il respiro, The Northman permette al regista Robert Eggers di espandere il suo raggio d’azione, senza sacrificare nulla del suo stile.

Tra i pareri che segnaliamo, possiamo menzionare quello di Dan Tabor di Cinapse che ha dichiarato che The Northman è “un capolavoro cupo che racconta una storia di vendetta viscerale”. Un commento interessante è anche quello espresso da Brian Lloyd di Entertainment.ie, che ha definito The Northman come “l’adattamento Metal di Amleto”.

Maria Lattila di Whynow ha definito il lungometraggio come “epico, ipnotizzante e coinvolgente”. Non manca però anche qualche opinione negativa, come quella di Kristy Puchko di Mashable, che ha parlato di un film “vuoto, capace di catturare l’orrore ma di non far trasparire il cuore. Le scene sono intense e sanguinose, ma non colpiscono in maniera così forte come avrei sperato”.

Per vedere in Italia il film The Northman bisognerà attendere il 29 aprile.

