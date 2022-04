Ms. Marvel: nuova foto, l’autrice del personaggio parla di Iman Vellani

Empire ha svelato una immagine esclusiva da Ms. Marvel, nuova serie supereroica del Marvel Cinematic Universe in arrivo su Disney+ l’8 giugno: al contempo ha dato la parola a Sana Amanat, autrice del personaggio originale di Kamala Khan, che ha collaborato attivamente alla realizzazione del serial. Amanat ha ricordato, a proposito dell’interprete Iman Vellani:

[Durante un provino su Zoom, ndr] Mi ha mostrato ogni angolo di camera sua, ed era tappezzata di roba degli Avengers. Mi ha anche detto “Aspetta, non ho finito”, ha aperto l’anta dell’armadio e c’era altra roba Marvel, ovunque. Questa frenesia e questo entusiasmo adolescenziale erano l’ideale per un personaggio che non è proprio un Avenger tradizionale.

🌟 EXCLUSIVE IMAGE 🌟#MsMarvel star Iman Vellani is just as much of a fangirl as her character Kamala Khan. Read more: https://t.co/pyK1EyC3ym pic.twitter.com/nHTaJXkUl0 — Empire Magazine (@empiremagazine) April 11, 2022

Ms. Marvel è la nuova serie originale targata Marvel Studios che ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

Iman Vellani interpreta Kamala Khan alias Ms. Marvel; il cast include anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

Gli episodi sono diretti da Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid – Chinoy. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Bisha K. Ali sono gli executive producer. I co-produttori esecutivi della serie sono Sana Amanat e Trevor Waterson, e Bisha K. Ali è il capo sceneggiatore.

