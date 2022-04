Gilbert Gottfried: morto l’attore di Piccola Peste e voce originale di Iago in Aladdin

Gilbert Gottfried è una di quelle facce da caratterista capaci di rimanere impresse, e gli appassionati di commedie anni Novanta lo ricorderanno sicuramente per il suo ruolo di Igor Peabody nella serie di lungometraggi dedicati a Piccola Peste. Da poco è stata diffusa la notizia della morte di Gilbert Gottfried all’età di 67 anni.

La famiglia dell’interprete ha scritto su Twitter:

Con il cuore a pezzi annunciamo la scomparsa del nostro amato Gilbert dopo una lunga malattia. Oltre ad essere una voce iconica da commedia, Gilbert è stato un fantastico marito, fratello, amico e padre di due bellissimi bambini. Sebbene oggi sia un giorno triste per tutti noi, ridete più forte che potete in suo onore.

La notizia della scomparsa di Gilbert Gottfried è stata resa nota anche da Jason Alexander attraverso Twitter. Ecco le sue parole:

Gilbert mi ha fatto sorridere in un momento in cui non era facile tirare fuori una risata. E questo è stato un grande regalo. Non l’ho conosciuto molto bene, ma il tempo che ho condiviso con lui è stato fantastico. Tutto il mio supporto va alla sua famiglia.