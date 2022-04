Doctor Strange nel Multiverso della Follia: i nuovi character poster ufficiali

Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Elizabeth Olsen (Wanda “Scarlet Witch” Maximoff), Benedict Wong (Wong) e Xochitl Gomez (America Chavez), Chiwetel Ejiofor (il barone Mordo) e Rachel McAdams (Christine Palmer) sono immortalati nei nuovi, solenni character poster di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il prossimo film Marvel Studios ad arrivare in sala, il prossimo 4 maggio.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

