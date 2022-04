Daniel Radcliffe progetta di dirigere prossimamente un film

Tutti gli appassionati lo ricorderanno sempre come l’interprete di Harry Potter, ma Daniel Radcliffe sta cercando di emanciparsi dal suo personaggio più popolare e ingombrante, e, tra i suoi prossimi progetti, ha anche in mente di stare dietro la camera da presa nel ruolo di regista.

Queste sono le sue parole a riguardo:

Ho un’idea riferita a qualcosa che ho scritto, e spero di dirigerla. Si tratta di un qualcosa da sviluppare tra 18 mesi, perché per questo lasso di tempo sarò già impegnato. La gente dice sempre di scrivere di ciò che si conosce, e la mia vita è stata piuttosto particolare, e non vorrei parlarne. Però ho trovato un modo per scrivere qualcosa che ha a che fare con l’industria cinematografica.