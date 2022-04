Apple aggiornerà l’app Salute in vista dei nuovi Apple Watch?

Sembra che nel corso del 2022, Apple si troverà a migliorare le potenzialità dell’app Salute degli iPhone grazie a un nuovo aggiornamento. A quanto pare la compagnia sarebbe al lavoro su miglioramenti per quel che riguarda il tracciamento del sonno, come anche a uno strumento per ricordare agli utenti di prendere determinate medicine. Ad anticipare il tutto sono state le pagine di Bloomberg, come ripreso da The Verge.

Stando a quel che sappiamo, il tutto potrebbe risultare utile anche per l’eventualità in cui gli Apple Watch in uscita quest’anno abbiano modo di tracciare la temperatura corporea. Stando a quanto anticipato, grazie all’update si avrà modo di scansionare le medicine per ricordarsi quando prenderle, anche se le novità potrebbero arrivare solamente nel corso del tempo.

Il sensore della temperatura corporea è ormai nei radar dei leak da molto tempo, con la compagnia che sembrerebbe pronta a implementare il tutto proprio nel corso del 2022, seppur non ci siano ancora novità in tal senso.

Per quel che riguarda un monitor per la pressione del sangue, a quanto pare la compagnia avrebbe rinviato l’inserimento agli interno degli Apple Watch solamente per i modelli del 2024, il che sottolinea che servirà aspettare ancora un po’ per mettere mano sulla feature in questione.