Android 12 starebbe arrivando nei device in maniera davvero lenta

Al contrario di quel che potrebbe sembrare, Google sarebbe leggermente in difficoltà per quel che riguarda Android 12, con il nuovo aggiornamento del suo sistema operativo che sarebbe arrivato in meno dispositivi del previsto. Come spiegato sulle pagine di Droid Life, le quali hanno analizzato grazie ad Uptodown il rendimento di tutti i sistemi operativi rilasciati dal colosso della ricerca, è emerso che l’ultima iterazione non sta particolarmente brillando rispetto al resto, seppur i motivi non siano ovviamente chiari al pubblico.

Com’è bene sottolineare, Uptodown è un sistema con oltre 130 milioni di utenti attivi in tutto il mondo che hanno avuto modo di fornire i dati, e il tutto va quindi considerato come semplice stima e non come cifre precise e assolute. Ciò significa che analizzando meglio la situazione, questa potrebbe risultare più o meno rosea, ma anche i risultati già confermati lasciano di sicuro un’idea in merito all’andamento di Android 12.

Analizzando i grafici emerge che Android 11 si trova ancora in cima alla “catena alimentare” dei sistemi operativi con un saldissimo 29,5%, seguito da Android 10 che invece si aggiudica ancora il 25,2%, cifre altissime se si considera che i sistemi risultano relativamente vecchi rispetto all’ultima versione. Android 12, invece sarebbe presente solamente sul 2,6% dei dispositivi degli utenti. Questo sembrerebbe infatti scalciato anche da Android 9 Pie che ha un 11,5% di presenza e da Android 8.1 Oreo che invece si aggiudica l’11%.

Ciò non vuol dire ovviamente che il nuovo OS di Google sia fallimentare, e anzi, come detto la situazione potrebbe sembrare decisamente migliore guardando quantità maggiori di dati. Quello che emerge è che però probabilmente il tutto ci sta mettendo più tempo del previsto ad arrivare nei telefoni di tutti gli utenti, creando un distacco quindi con gli altri sistemi della compagnia.