WhatsApp: in beta la stima del tempo di arrivo dei contenuti

WhatsApp è al lavoro su una funzionalità per anticipare il tempo di consegna stimato dei contenuti che vengono inviati, con il tutto ora arrivato in beta.

Non mancano molteplici casi in cui WhatsApp si trova ad aggiungere nuove funzionalità per gli utenti, introducendole prima in beta solamente per alcuni membri della community. Come riportano le pagine di WABetaInfo, è questo il caso di una nuova funzionalità per migliorare l’esperienza di invio dei file.

Sia su Android, che su Web e su iOS infatti, l’app di messaggistica si occupa di realizzare una veloce stima che indica quanto tempo dovrebbero metterci i file per arrivare a chi vengono inviati, scoprendo quindi in maniera approssimativa quando il tutto potrà essere aperto.

Ovviamente, non si tratta di una novità rivoluzionaria, ma capita diverse volte di inviare file dalle dimensioni non esattamente contenute e di non sapere quando questi avranno modo di giungere al mittente. Poter quindi contare su questo contatore che stima il tempo di invio risulta di sicuro un’ottima possibilità per gli utenti.

Al momento il tutto è disponibile come detto solamente in beta per il testing, e tutti gli utenti avranno modo di mettere mano sul tutto solamente quando la compagnia testerà a sufficienza la novità e deciderà di implementarla nelle versioni stabili di WhatsApp.