Tales of the Walking Dead: primo teaser della serie antologica

AMC ha rilasciato il primo teaser trailer dell'atteso spin-off di The Walking Dead, Tales of the Walking Dead, in cui facciamo la conoscenza dei sei protagonisti.

Il mondo di The Walking Dead si arricchisce di un nuovo, ennesimo spin-off, una miniserie antologica con sei protagonisti: Tales of the Walking Dead. Eccovi il primo teaser trailer dello show, molto breve, ma già fonte di spoiler: siete avvisati!

Tales of the Walking Dead uscirà quest’estate: si tratta di uno show composto da sei episodi, ognuno della durata di un’ora, che proporrà storie a sé stanti con protagonisti sia personaggi già noti che new entry. Channing Powell, che ha lavorato come produttore e sceneggiatore in The Walking Dead ed in Fear the Walking Dead, farà da showrunner al progetto. Powell lavorerà al fianco di Scott M. Gimple, il capo coordinatore di tutto l’universo legato a The Walking Dead.

Leggi anche: