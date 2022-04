Perry Mason 2: i nuovi episodi saranno ambientati dopo la fine del proibizionismo

In una recente intervista per Collider l’attore Shea Whigham ha offerto alcuni aggiornamenti riguardo a Perry Mason 2, la seconda stagione della serie TV reboot che, secondo le parole dell’attore, è arrivata a metà della fase di riprese.

Ecco cosa ha dichiarato Shea Whigham:

Siamo a metà delle riprese della seconda stagione. Le puntate saranno ambientate nel 1933, Perry Mason si ritroverà ancora nei guai, e spera che Strickland possa ancora aiutarlo a uscirne.

Nella seconda stagione sembra che gli spettri della Prima Guerra Mondiale saranno ancora vivi nella testa di Perry Mason, e non gli permetteranno di proiettarsi in avanti. Ed il fatto che la serie TV sia ambientata nel 1933 potrebbe essere un fattore decisivo per la salute mentale di Perry Mason, considerando che si tratta dell’anno in cui si è concluso il proibizionismo, e perciò i problemi di alcolismo del personaggio potrebbero farsi vivi.

Nella seconda stagione di Perry Mason ritorneranno Matthew Rhys come Perry Mason, Juliet Rylance che farà Della Street, Chris Chalk come Paul Drake, Shea Whigham nei panni di Pete Strickland, Tatiana Maslany interprete di Alice McKeegan, e John Lithgow che farà E. B. Jonathan. E poi ci saranno Sean Astin che vestirà i panni di Sunny Gryce, un nuovo cliente dell’investigatore; mentre Tommy Dewey sarà ‘Brooks McCutcheon’, il rampollo della famiglia di petrolieri più importante di Los Angeles; Paul Raci vestirà i panni di ‘Lydell McCutcheon’, un uomo che si è fatto da solo e che ha il potere su Los Angeles; infine, Jen Tullock farà ‘Anita St. Pierre’, una scrittrice capace di costruirsi da sola in un mondo dominato dagli uomini.

Negli Stati Uniti la serie TV va in onda su HBO, mentre in Italia è stata distribuita su Sky Atlantic e NOW.