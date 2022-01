Perry Mason 2: Sean Astin nel cast della serie TV

Il cast di Perry Mason 2 ha trovato un nuovo importante interprete: stiamo parlando di Sean Astin, che per la seconda stagione sarà affiancato tra i nuovi ingressi da Tommy Dewey (Casual), Paul Raci (Sound of Metal), e Jen Tullock (Before You Know It).

Per quanto riguarda i ruoli che questi interpreti ricopriranno in Perry Mason 2: ci sarà Sean Astin che vestirà i panni di Sunny Gryce, un nuovo cliente di Perry Mason; mentre Tommy Dewey sarà ‘Brooks McCutcheon’, il rampollo della famiglia di petrolieri più importante di Los Angeles; Paul Raci vestirà i panni di ‘Lydell McCutcheon’, un uomo che si è fatto da solo e che ha il potere su Los Angeles; infine, Jen Tullock farà ‘Anita St. Pierre’, una scrittrice capace di costruirsi da sola in un mondo dominato dagli uomini.

La seconda stagione di Perry Mason segue il protagonista ed il suo team nei primi mesi successivi agli eventi della prima stagione, nel periodo della Grande Depressione. Perseguendo il suo ideale di verità e giustizia, Perry scoprirà che niente è ciò che sembra.

Negli Stati Uniti la serie TV va in onda su HBO, mentre in Italia è stata distribuita su Sky Atlantic e NOW.