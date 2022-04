OnePlus lancerà un flagship come seguito di una serie OPPO?

Le compagnie di OnePlus e OPPO sembrerebbero pronte a un vero e proprio crossover. Si parla nello specifico della possibilità che un brand ormai morto della seconda abbia modo di rinascere sotto l’etichetta di OnePlus, grazie a un nuovo telefono che sarebbe in sviluppo e pronto a venire lanciato sul mercato nel corso di non troppo tempo. Si parla nello specifico di Ace, il quale, stando a quanto anticipato dalle pagine di 91Mobiles avrà modo di tornare dopo quanto visto con OPPO.

La compagnia ha avuto modo di lanciare i Reno Ace nel 2019, con il seguito diretto degli Ace 2 nel corso del 2020, ma a quanto pare, in attesa di scoprire maggiori novità in tal senso, si è passati a OnePlus per quel che riguarda il terzo modello. Il noto leaker di Weibo Digital Chat Station ha parlato di come il OnePlus Ace dovrebbe offrire al suo interno il SoC MediaTek Dimensity 8100, pronto a fornire ottime performance per la fascia media come flagship dello scorso anno.

A quanto parei il device offrirà la ricarica rapida a 150 W e sarà basato sul mondo del gaming, con la fotocamera principale che sarebbe una Sony IMX766 da 50 MP pronta a supportare anche la stabilizzazione ottica dell’immagine. Anche il leaker WHYLAB ha approfondito la questione, parlando di come il gioiellino dovrebbe presentare uno schermo OLED con risoluzione di 2412×1080 pixel e una fotocamera punch-hole nella parte centrale, con una batteria da 4.500mAh.

A quanto pare, potrebbe trattarsi proprio dei Nord 3, che stando ai leak avranno proprio le stesse specifiche tecniche, con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione, oltre che 120 Hz di refresh rate. Al momento non ci sono novità ufficiali sulla questione, e servirà infatti aspettare delle dichiarazioni ufficiali del colosso.