Marvel’s Guardians of the Galaxy: sei nuovi brani nella colonna sonora ufficiale

Gli appassionati di musica techno… aliena possono rifarsi le orecchie con le nuove canzoni inserite nella Soundtrack ufficiale di Marvel’s Guardians of the Galaxy, videogioco pubblicato lo scorso 26 ottobre da Square Enix che dona molto risalto alla sua colonna sonora, esattamente come i film Marvel Studios a cui si ispira indirettamente. Potete ascoltarla selezionando la vostra piattaforma preferita a questo indirizzo.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Welcome to Knowhere EP Original Video Game Soundtrack ora presenta anche sei brani influenzati dall’EDM che combinano pause, ritmi, voci fuori dal mondo e linee di basso sconvolgenti per rockeggiare su qualsiasi pista da ballo, in qualsiasi galassia. Inoltre, in risposta alle numerose richieste dei fan, l’EP contiene anche “The Huddle” – l’inno power up rock del gruppo, così come la musica influenzata dagli Spaghetti Western per la resa dei conti al karaoke con il famigerato contrabbandiere, Lipless.

Uno dei luoghi preferiti dai fan, Knowhere è il vivace porto minerario con sede nella testa di un essere celestiale morto, ed è pieno di posti dove bere, giocare d’azzardo e riflettere. La nostra banda di disadattati visita Knowhere durante la sua avventura, offrendo ai giocatori un’esperienza indimenticabile e stravagante mentre esplorano questa famigerata destinazione. La musica è stata la chiave per far sentire viva Knowhere, con ogni destinazione visitabile dotata del proprio suono distintivo. Marvel’s Guardians of the Galaxy: Welcome to Knowhere EP Original Video Game Soundtrack riunisce questa musica e presenta sei brani fuori-dal-mondo, strani e meravigliosi, che traggono ispirazione dalla techno aliena, dall’industrial oscuro e inquietante, dal suono sintetizzato new age.

Tutti i brani in primo piano sono composti, eseguiti e prodotti dal compositore candidato ai Bafta e agli Ivor Novello, Richard Jacques, con l’EP bonus disponibile gratuitamente su tutte le principali piattaforme di streaming dall’8 aprile 2022.

Jacques ha dichiarato:

Sono felice che tutti i fan possano ora ascoltare queste tracce e sentire l’intera gamma di musica che abbiamo creato per Marvel’s Guardians of the Galaxy. Sono cresciuto ascoltando di tutto, dalla dance al rock, dalla classica al synth, solo per citarne alcuni. Questo gioco celebra la diversità musicale e ho avuto la fortuna di avere la libertà di comporre una soundtrack con Eidos-Montréal che mette in mostra l’ispirazione quotidiana, le influenze e l’eclettismo radicato nella musica moderna.

Questa la Tracklist completa, con le descrizioni di Richard Jacques:

Bizarre Bazaar – “Le vibes del synth intergalattico incontrano percussioni heavy-hard”

Nice Try, Terran – “Tecno alieno ipnotico con estasianti voci extraterrestri”

Mantlo’s Bar – “Il locale preferito di Rocket. Grintose percussioni industriali con canti astrali esotici”

The Collectors Emporium – “Ipnotizzanti washes sonori new age caratterizzati da ethnic wind”

Showdown With Lipless – “Genere Spaghetti Western influenzato, con il tema principale dei Guardiani”

The Huddle – “Rock da stadio ispirato da un canto travolgente della folla”

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Welcome to Knowhere EP Original Video Game Soundtrack completa la musica di gioco presente in Marvel’s Guardians of the Galaxy e si affianca alla colonna sonora orchestrale originale pubblicata in precedenza, all’album completo della band Star-Lord e alla playlist musicale degli anni ’80 con licenza.

Marvel’s Guardians of the Galaxy è ora disponibile per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One, PC, e in streaming tramite GeForce NOW. Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version per Nintendo Switch è disponibile solo in regioni selezionate.

