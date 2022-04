Ironheart: Sam Baily e Angela Barnes dirigeranno la serie Marvel di Disney+

Il progetto sulla serie TV dedicato ad Ironheart ha trovato le sue registe: stiamo parlando di Sam Baily (Dear White People) e Angela Barnes (Blindspotting), che lavoreranno al telefilm Marvel in produzione per Disney+, che avrà come produttore Ryan Coogler, coinvolto con la sua compagnia Proximity.

Al centro della serie TV dedicata ad Ironheart ci sarà il personaggio di Riri “Ironheart” Williams, che sarà interpretato da Dominique Thorne. Il character però apparirà prima, a quanto pare, con un piccolo ruolo in Black Panther: Wakanda Forever, per poi tornare nella serie a lei dedicata.

Il personaggio di Ironheart, nei fumetti, è piuttosto recente, avendo debuttato sulle pagine dei comics nel 2016, tratteggiata come un giovane genio che Tony Stark mette sotto la sua ala protettiva, portando alla creazione di una versione personalizzata dell’armatura di Iron Man. Si tratta quindi di un progetto che ridà vita al filone legato ad Iron Man, il cui interprete, Robert Downey Jr., ha lasciato i Marvel Studios.

Non abbiamo ancora una data effettiva per l’uscita della serie, che si pensava potesse essere distribuita nel 2022, ma dato che le riprese sembrano non essere ancora partite si potrebbe dover attendere l’anno prossimo.