Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il nuovo spot per Cinemark

È innegabile che, negli ultimi due anni, il pubblico si è abituato a una fruizione decisamente più “casalinga” del cinema: certi film, ad ogni modo, sono chiaramente più spettacolari visti sul grande schermo, almeno per la prima visione. Tra questi, sicuramente, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, come ci rammenta il nuovo spot ufficiale, che punta specificamente in direzione dei cinema della catena Cinemark (non presenti in Italia) ma che, per riflesso, fa propaganda all’immersività della sala rispetto agli schermi domestici o, addirittura, portatili.

Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Elizabeth Olsen (Wanda “Scarlet Witch” Maximoff), Benedict Wong (Wong) e Xochitl Gomez (America Chavez) sono definitivamente designati come i quattro personaggi principali della pellicola, che vedrà nel cast anche Chiwetel Ejiofor, Michael Stühlbarg e Rachel McAdams… più numerose sorprese, a quanto pare.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

