Casper: in lavorazione una serie TV live-action per Peacock

Il simpatico fantasma Casper avrà una nuova “incarnazione” in un progetto per una serie TV live-action che sarà sviluppata da Peacock. A lavorarci ci sarà la sceneggiatrice Kai Yu Wu, che ha già partecipato a progetti come The Ghost Bride e The Flash.

A curare la serie TV live-action dedicata a Casper ci saranno la UCP, una divisione degli Universal Studio Group, e la DreamWorks Animation. Casper è un fantasma bambino che preferisce fare amicizia con le persone anziché spaventarle. Secondo la descrizione offerta il nuovo progetto sarà una storia di formazione che mischierà horror e avventura, e che cercherà di comprendere il vero significato dell’essere vivi.

Ricordiamo che il personaggio è comparso per la prima volta in una serie di cartoni animati dei Famous Studios tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta. Successivamente i diritti del personaggio sono stati acquisiti dalla Harvey Comics nel 1952, che ha iniziato a pubblicarne i fumetti.

L’adattamento di Casper più popolare per quanto riguarda gli ultimi decenni è quello del 1995, con un film live-action che ha avuto come protagonisti Malachi Pearson, che ha prestato la sua voce per il character principale, Christina Ricci e Bill Pullman.