Apple VR: diverse citazioni sarebbero presenti in iOS 16

Non si parla da qualche tempo dei visori VR/AR di Apple, i quali sembrerebbero però particolarmente vicini. Il noto insider Mark Gurman, è infatti di recente tornato sulla questione, parlando di come a quanto pare la beta di iOS 16 contenga molteplici riferimenti. Nonostante non ci sia ancora una finestra di lancio a cui affidarsi, ciò suggerisce che quest’ultima potrebbe risultare più vicina del previsto. Trovate qui di seguito la sua dichiarazione ripresa da AppleTrack.

Per quello che so, un’introduzione completa degli headset per la mixed reality di Apple è completamente fuori questione per il mese di giungo, ma mi è stato detto che la versione beta di iOS 16 – con nome in codice Sidney – è piena fino all’orlo di riferimento al dispositivo e alle sue interazioni con gli iPhone. La prevalenza di queste suggerisce che il lancio dovrebbe avvenire prima del previsto, ma non più tardi dell’autunno del prossimo anno.

Si parla anche di come la compagnia sembrerebbe pronta ad anticipare alcune parti del dispositivo, come il suo rOS, prima che questo venga portato sul mercato, approfondendo le specifiche tecniche dello stesso e il suo sistema operativo in anticipo rispetto al lancio, e facendo quindi finalmente chiarezza in merito alle sue funzionalità.

Al momento non ci sono dettagli precisi sulla questione, visto che il dispositivo non è stato annunciato e si parla solamente di novità anticipate dal noto insider Mark Gurman. Tuttavia, parliamo di una fonte particolarmente affidabile, la quale ha svelato in anticipo con successo diverse novità della compagnia. Non resterà che scoprire nel corso dei prossimi mesi come si evolverà la situazione, e quali saranno i piani del colosso di Cupertino per il suo dispositivo legato al mondo della realtà virtuale, come anche le sue specifiche tecniche e funzionalità.