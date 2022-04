Apple svelerà dei nuovi MacBook all’evento WWDC 2022?

Dopo che ha annunciato i nuovi Mac Studio lo scorso mese, finalmente Apple sembra pronta a rinnovare la propria offerta di MacBook, come anticipato nella newsletter del noto insider Mark Gurman. La compagnia potrebbe avere modo di confermare in tal senso nel corso del keynote del WWDC 2022, evento annunciato da poco di cui non abbiamo al momento ancora dettagli.

Il giornalista di Bloomberg ha quindi deciso di approfondire la questione parlando delle informazioni attualmente in proprio possesso, le quali vanno ovviamente prese con le pinze fino a che delle novità ufficiali non si faranno vedere.

Apple si sta preparando a lanciare dei nuovi Mac nel corso dei prossimi mesi. Quale miglior posto per farlo rispetto alla WWDC? Si tratta dello stesso palco dove la transizione da Intel ai chip di Apple è stata annunciata due anni fa. Mi è stato detto che due nuovi Mac arriveranno verso la metà dell’anno o all’inizio della seconda parte. Uno di questi sarà probabilmente il nuovo MacBook Air.

Per quel che riguarda le novità nel campo dei Mac che dovrebbero arrivare durante il 2022, l’insider ha commentato così la situazione.

Altri modelli in lavorazione includono un nuovo Mac mini e un iMac da 24 pollici, come anche il MacBook Pro di fascia bassa pensato per rinfrescare l’offerta del modello da 13 pollici. E non dimentichiamoci anche del fatto che il nuovo Mac Pro e iMac Pro sono attualmente in fase di sviluppo.

Al momento si tratta solamente di anticipazioni non confermate, e non sappiamo infatti se la compagnia si troverà davvero ad annunciare i suddetti dispositivi nel corso della nuova presentazione appena annunciata. Possiamo in ogni caso aspettarci delle novità in tal senso, visto che il noto insider Mark Gurman tende a colpire nel segno con tutte le sue anticipazioni.