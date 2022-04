Better Call Saul 6 vedrà il ritorno di Walter White e Jesse Pinkman da Breaking Bad

Grande notizia per i fan di Breaking Bad: l’ultima stagione del prequel/spin-off con protagonista Bob Odenkirk, Better Call Saul 6, avrà come guest star i mitici personaggi interpretati da Bryan Cranston e Aaron Paul, Walter White e Jesse Pinkman.

Read up on all the juicy details from the #BetterCallSaul panel at @PaleyCenter: https://t.co/Mh4ufhAqPT — Better Call Saul (@BetterCallSaul) April 10, 2022

A sorpresa, durante un panel su Better Call Saul e la sua ultima stagione, il co-creatore della serie Peter Gould ha svelato il grande annuncio, incalzato sulla possibilità della cosa.

Non voglio spoilerare niente al nostro pubblico, ma vi dirò che la prima domanda che ci siamo fatti quando abbiamo iniziato lo show è stata “Vedremo Walt e Jesse nella serie?”. Non evaderò la domanda: dirò solo di sì. Come o le circostanze e tutto il resto, dovreste scoprirlo da soli, ma devo dire che è solo una delle tante cose che scoprirete in questa stagione.

Odenkirk aveva già anticipato la cosa poco prima, senza andare nello specifico, ma col senno di poi le sue parole acquistano un altro senso:

Penso personalmente che i due show sono collegati più che mai nella stagione finale. E penso che sia sorprendente e figo, e vi farà venir voglia di rivedere nuovamente Breaking Bad.

Nel corso delle stagioni di Better Call Saul, numerosi personaggi già presentati in Breaking Bad hanno fatto parte della serie, ma l’annuncio relativo ai due protagonisti acquista un’importanza particolare.

Leggi anche: