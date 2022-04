Summoners War: Legacy – Dal 7 aprile il fumetto Saldapress ispirato al videogioco

Giovedì 7 aprile è uscito con Saldapress per la collana Yaù! Summoners War: Legacy, di Justin

Jordan e Luca Claretti, l’avventura a fumetti targata Skybound ambientata nel mondo del celebre videogame Summoners War Sky Arena.

Ecco la copertina del volume.

Il fumetto è un brossurato, composto da 144 pagine a colori, venduto al prezzo di 14,90 euro. Ecco la descrizione:

Il più grande sogno di Rai, la giovane protagonista di Summoners War: Legacy, è diventare un’evocatrice, un ruolo per il quale si allena da tempo, con esiti non sempre favorevoli. Quando finalmente riesce nel suo intento e viene ingaggiata come apprendista si ritroverà catapultata in mezzo a una guerra dal cui esito dipendono le sorti del mondo intero. Ad accompagnarla in questa avventura il suo saggio maestro Abuus e un giovane e risoluto proto, un guerriero pronto a tutto pur di proteggere Rai.