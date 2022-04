OnePlus Nord 2T 5G: arrivano nuovi render e dettagli leakati

In attesa del reveal ufficiale degli smartphone OnePlus Nord 2T 5G, sono emersi dei render leakati in rete, con anche delle specifiche tecniche anticipate.

Dei nuovi render dei OnePlus Nord 2T 5G, come riportato sulle pagine di PhoneArena, sono finiti in rete assieme a molti dettagli in merito ai dispositivi in questione, fra nuovi processori e ulteriori specifiche tecniche anticipate, seppur sia bene prendere per il momento ancora tutto con le pinze.

Il nuovo design, che potete ammirare grazie alla foto presente nell’articolo, risulta ben diverso rispetto a quanto visto fino a oggi, specialmente per quel che riguarda il modulo di fotocamere rettangolare posto sul retro. Dovrebbe essere presente una principale da 50 MP, un’ultrawide da 8 MP e una monocromatica da 2 MP. Nella parte frontale non ci sono grossi cambiamenti, con la fotocamera che sembrerebbe da 32 MP come di consueto.

A quanto pare sarà presente lo stesso display già visto con risoluzione Full HD+ e 90 Hz di refresh rate, assieme a una batteria da 4.500mAh, fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione, con anche un jack per le cuffie. Per quel che riguarda il software, si parla di OxygenOS basato su Android 12. Il SoC scelto dovrebbe essere il Dimensity 1300, pronto a migliorare quanto visto con i Dimensity 1200.

Si parla ovviamente di supporto al 5G grazie a quest’ultimo, ma c’è da dire che non ci sono per ora novità precise relative al prezzo. Sembra che si parlerà di circa 450€ al lancio, cifra assolutamente in linea con la fascia media a cui a quanto pare il nuovo gioiellino vuole puntare.