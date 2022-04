Morbius supera i 100 milioni di dollari d’incassi

Nonostante le critiche che hanno stroncato il lungometraggio Marvel-Sony con protagonista Jared Leto, il film Morbius è riuscito durante questa settimana a superare i 100 milioni di dollari d’incassi. Secondo quanto riportato dalla Sony, fino ad ora Morbius ha incassato 47 milioni di dollari negli Stati Uniti e 56 nel resto del mondo, arrivando a 102 milioni.

Il fatto che Morbius abbia superato i 100 milioni di dollari rimarca ancora di più le differenze tra il parere della critica, che su Rotten Tomatoes ha stabilito una percentuale di approvazione per il film del 17%, ed il pubblico, che sempre sull’aggregatore ha assegnato un complessivo del 70%. Si tratta di una situazione simile a ciò che è avvenuto per i due film di Venom usciti in sala negli anni precedenti.

Questa la sinossi ufficiale del lungometraggio su Morbius, al cinema dal 30 marzo:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.