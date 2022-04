Aqualad: HBO Max svilupperà una serie TV sul personaggio DC Comics

Continua a espandersi l’universo DC Comics su HBO Max, considerando che la piattaforma streaming ha messo in produzione una serie TV dedicata al personaggio di Aqualad che sarà prodotta da Charlize Theron.

La serie TV si baserà sulla graphic novel dedicata ad Aqualad intitolata You Brought Me the Ocean, realizzata da Alex Sanchez e Jul Maroh. La storia metterà al centro Jackson “Jake” Hyde, un adolescente gay che vive nel New Mexico. Per tutta la vita il giovane ha avuto una strana attrazione nei confronti dell’acqua, e perciò desidera abbandonare il deserto per stare vicino all’Oceano. E mentre esplora le sue doti come nuotatore dalle capacità fuori dal normale, nel frattempo s’innamora anche del suo compagno di scuola Kenny Liu.

Gli altri produttori del progetto sono A.J. Dix, Beth Kono, ed Andrew Haas della Denver & Delilah Films. Così come altre proprietà DC, la Warner Bros. Television si occuperà della produzione del progetto. La serie sarà un live-action dramedy da un’ora a puntata.

Il personaggio di Aqualad fece il suo debutto su Adventure Comics nel 1960, creato dallo sceneggiatore Robert Bernstein e dall’artista Ramona Fradon.

