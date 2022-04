Sonic: se Jim Carrey si ritirerà il suo Dr. Robotnik non avrà un recast

I produttori di Sonic 2 - Il Film hanno chiarito che il Dr. Robotnik di Jim Carrey non avrà un recast in caso di ritiro dell'attore.

Proprio durante la promozione di Sonic the Hedgehog 2 l’interprete Jim Carrey ha rivelato di stare considerando l’idea di abbandonare il cinema e la recitazione, e gli appassionati hanno quindi iniziato a pensare a cosa ne sarà del suo Dr. Robotnik, ma i produttori di Sonic hanno chiarito che, nel caso in cui Carrey lasciasse, non ci sarà un recast.

Ecco le parole di Neal Moritz e Toby Ascher:

Jim Carrey sarà sempre un membro della famiglia di Sonic, e per lui ci sarà sempre spazio. Lui è una persona veramente speciale, e quello che ha fatto con Robotnik è incredibile. Gli vogliamo bene e gli saremo al fianco fino a quando vorrà condividere con noi il suo percorso. Pensiamo però che lui adora così tanto Robotnik che non vorrà allontanarsi dal personaggio. E poi non proveremmo mai a fare un recast.

Sonic 2 è uscito ieri, 7 aprile, nelle sale cinematografiche. Diretto nuovamente da Jeff Fowler, il film vede il ritorno di James Marsden e di Ben Schwartz come voce di Sonic, così come Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally e Jim Carrey nel ruolo del Dr. Robotnik, con Shemar Moore come new entry, Idris Elba come voce di Knuckles e Colleen O’Shaughnessey come voce di Tails.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic non vede l’ora di dimostrare che ha tutto ciò che serve per essere un vero eroe.

La nuova sfida non si fa attendere: il Dr. Robotnik è tornato con un nuovo alleato, Knuckles, che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Con il suo nuovo compagno d’avventura Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.