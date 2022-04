Samsung punta su Android: vuole aggiornare in tempro record i suoi telefoni

Come anticipato dalle pagine di SamMobile, Samsung sarebbe intenzionata ad aggiornare i propri dispositivi in tempo record, migliorando ulteriormente in tal senso.

Samsung continua di giorno in giorno a lavorare per portare nuovi dispositivi sul mercato, specialmente per quel che riguarda il campo dei telefoni. Come azienda particolarmente importante nel settore però, il colosso sudcoreano non si occupa solamente dell’hardware per i propri gioiellini, dato che fornisce un supporto ad Android decisamente migliore rispetto a quelle di molte altre compagnie.

Samsung riesce infatti ad ottenere gli aggiornamenti per i propri dispositivi in tempo a dir poco record, con mesi di test che precedono gli aggiornamenti prima dell’arrivo di novità. A quanto pare però, questa volta il colosso ha avuto modo di organizzarsi meglio del previsto, e lancerà One UI 5 Beta, con il tutto basato su Android 13, già nel corso del mese di luglio.

Ad anticipare il tutto sono state le pagine di SamMobile, particolarmente affidabili per quel che riguarda le novità della compagnia, seppur è possibile che dei rinvii siano invece all’orizzonte e che vedremo il tutto giungere sul mercato più tardi del previsto. Il tutto avrebbe l’obiettivo di ridurre il lasso di tempo che passa fra gli aggiornamenti dei Pixel e i propri Galaxy, un’impresa difficile per cui infatti sarebbero già iniziati i lavori.

Non resta che attendere novità in tal senso, anche se il tutto suggerisce che i nuovi Z Fold 4 e Z Flip 4 non si presenteranno a questo punto con la One UI 5 basata su Android 13.