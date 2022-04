Phone al 3% e 3G disponibile, utente riesce a chiamare i soccorsi e salvarsi la vita

Nel corso degli anni, si è sentito di moltissimi casi relativi ad utenti che hanno visto la propria vita venire salvata grazie a degli Apple Watch. I dispositivi del colosso di Cupertino indossabili sono infatti in grado di contattare i soccorsi e offrono varie possibilità per diversi casi, in grado di tenere al sicuro gli utenti in molteplici situazioni. Questa volta però, la vita di un possessore di un dispositivo targato Apple, è stata salvata da un iPhone.

Parliamo di Tim Blakey, che sul proprio account Instagram, come riportato dal New York Post, ha avuto modo di parlare della propria toccante storia. L’utente ha infatti deciso di recarsi a oltre 3.000 metri di altezza in montagna, restando però incastrato in seguito a una caduta di ghiaccio. L’uomo si è trovato su un ponte indicato come fragile che ha fermato la sua caduta, e anche 5 metri circa sotto al ghiaccio ha avuto modo di connettersi al 3G, con il 3% di batteria e acqua sullo schermo, per chiamare il servizio di emergenza degli iPhone.

La specifica procedura di premere il bottone sul lato assieme a uno del volume fino al relativo comando per attivare il servizio della compagnia, avviando un suono e un countdown, e continuando a premere i pulsanti fino alla fine del timer per far chiamare i servizi di emergenza.

Nonostante quindi una situazione a dir poco pericolosa, in cui il telefono si trovava in pessime condizioni, grazie a questa possibilità fornita dal colosso di Cupertino, l’utente è riuscito a salvarsi la vita e ha usato al massimo il proprio dispositivo nel momento migliore, ricordando come alcune piccole funzionalità possano in certi casi risultare determinanti, visto che la storia ha infatti per fortuna un lieto fine.