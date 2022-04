Michael Bay sarebbe interessato a dirigere un episodio di Yellowstone

Michael Bay ha dichiarato che dirigerebbe un film Marvel solo a determinate condizioni, mentre si è dichiarato più che disponibile a realizzare un episodio della serie TV Yellowstone. Durante una sessione di domande e risposte il regista ha fatto questa rivelazione a Collider.

Ecco le sue parole:

Sapete, non vorrei fare un qualcosa tipo Star Wars 5 perché la cosa più difficile e più grande per un regista è quella di creare dei mondi, ed a me piace creare dei mondi. Però dirigere Yellowstone sarebbe divertente. I cavalli, i cappelli da cowboy, ed i paesaggi magnifici, è una serie TV grandiosa.

Ricordiamo che Paramount ha ufficializzato il rinnovo di Yellowstone per una quinta stagione. Yellowstone 5 vedrà il ritorno di Kevin Costner e del cast principale. Perciò ci sarebbero possibilità di vedere Michael Bay a dirigerne un episodio, almeno considerando che il telefilm avrà ancora un futuro, e che ci sono degli spin-off già in sviluppo.

Mentre per quanto riguarda Michael Bay ed i cinecomics il regista ha dichiarato:

Non è che non sia interessato ai film Marvel, ma, così come dice Ridley Scott, la cosa più difficile ed allo stesso tempo più divertente per un regista è il creare un mondo. Non sono il tipo di persona che entra nell’universo di George Lucas per realizzare uno Star Wars 5, non sono io, non farei un Iron Man 7, oppure Batman 10. Voglio fare le mie cose. Mi piacerebbe realizzare un qualcosa con i supereroi, ma lo vorrei fare alle mie condizioni, creando il mio mondo.