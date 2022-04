Laura Pausini: Piacere di Conoscerti, lo speciale “Staraoke” coi droni su Roma

Come lanciare il film su una delle più celebri cantanti italiane al mondo? Prime Video ha pensato di dare letteralmente voce ai suoi fan, organizzando un evento speciale a Roma in occasione del lancio dell’Amazon Original Laura Pausini: Piacere di conoscerti.

Il cielo di Roma è difatti diventato il palcoscenico di uno spettacolo mai visto prima: 500 droni sincronizzati sulle note di ‘Scatola’, la colonna sonora del film, hanno permesso a Laura e ai suoi fan di creare il primo karaoke nel cielo.

Questa la sinossi del film, diretto da Ivan Cotroneo e disponibile in 240 paesi:

Laura Pausini – Piacere di conoscerti è il film che ripercorre la vita di Laura in un modo assolutamente inedito. Attraverso un accesso unico senza precedenti, fra scene di vita vissuta e immaginata, l’artista ci rivela la sua essenza regalandoci un bilancio coraggioso e onesto della sua vita e di come sarebbe potuta essere senza quella vittoria che, nel 1993, ha segnato per sempre il suo destino.

