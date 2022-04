Ezra Miller: una fonte della Warner Bros. smentisce l’incontro per deciderne il futuro alla DC Comics

Dopo che ieri è trapelata la notizia che riguardava un incontro d’emergenza alla Warner Bros. per decidere il futuro dell’attore Ezra Miller nel DC Universe, dopo il suo arresto alle Hawaii del 28 marzo, una fonte della casa di produzione ha parlato, smentendo il fatto che ci sia una situazione così allarmante.

Secondo quanto dichiarato dalla fonte, il report di Rolling Stone sull’incontro d’emergenza alla Warner Bros. per il futuro di Ezra Miller non sarebbe avvenuto, e le voci che sono circolate sarebbero un’esagerazione. C’è però da aggiungere che a lanciare la notizia sarebbe stata la giornalista Tatiana Siegel, che ha rivelato in passato situazioni come la rottura dei rapporti tra la stessa Warner Bros. e Johnny Depp.

Ezra Miller è stato arrestato dopo che ha scatenato un litigio all’interno del Margarita Village bar in cui si stava svolgendo un karaoke. Il 29 marzo Miller è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 500 dollari, mentre la coppia aggredita ha chiesto un ordine restrittivo nei suoi confronti.

Ed a causa di tutto ciò è stata diffusa la notizia che il 30 marzo Warner Bros. e DC si sarebbero incontrate per capire meglio cosa fare del futuro dell’attore.